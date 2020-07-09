По версии следствия, обвиняемая, находясь в гостях у знакомых, похитила деньги из портмоне хозяина дома.

Следователями отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела о краже денежных средств. Обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, - кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, предъявлено ранее судимой 30-летней жительнице Гороховецкого района.По версии следствия, в апреле текущего года женщина находилась в гостях в доме у своих приятелей. Она обратила внимание на место, где хозяин дома хранит свое портмоне. Воспользовавшись моментом, когда гости вместе с хозяином вышли на улицу и не наблюдали за ее действиями, она похитила из портмоне денежные средства в сумме 6500 рублей. Сославшись на срочные дела, фигурантка скрылась с места совершения преступления вместе с похищенными деньгами. Такое поведение гостьи вызвало подозрение у хозяина дома, проверив свое портмоне, он обнаружил пропажу денежных средств и обратился в полицию.В ходе оперативно-розыскных мероприятий местонахождение подозреваемой было установлено. Вину в инкриминируемом ей преступлении она не признала и в ходе допроса в качестве обвиняемой воспользовалась правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ.В настоящий момент материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.