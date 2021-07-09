На территории Владимирской области за прошедшие сутки 9 июля
лабораторно подтверждено 255 случаев заболевания новой коронавирусной
инфекцией.
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 9 июля лабораторно подтверждено 255 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
68 - во Владимире
27 - в Муромском районе
25 - в Гусь-Хрустальном районе
23 - в Ковровском районе
15 - в Вязниковском районе
12 - в Петушинском районе
11 - в Суздальском районе
10 - в Юрьев-Польском районе
9 - в Собинском районе
9 - в Меленковском районе
8 - в Кольчугинском районе
8 - в Киржачском районе
7 - в Гороховецком районе
6 - в Камешковском районе
5 - в Александровском районе
5 - в Судогодском районе
3 - в Селивановском районе
4 - в Радужном
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 38 299 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).