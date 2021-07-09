На территории Владимирской области за прошедшие сутки 9 июля лабораторно подтверждено 255 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 9 июля лабораторно подтверждено 255 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.68 - во Владимире27 - в Муромском районе25 - в Гусь-Хрустальном районе23 - в Ковровском районе15 - в Вязниковском районе12 - в Петушинском районе11 - в Суздальском районе10 - в Юрьев-Польском районе9 - в Собинском районе9 - в Меленковском районе8 - в Кольчугинском районе8 - в Киржачском районе7 - в Гороховецком районе6 - в Камешковском районе5 - в Александровском районе5 - в Судогодском районе3 - в Селивановском районе4 - в РадужномВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 38 299 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).