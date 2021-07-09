Бизнес региона готовится к убыткам. Сегодня представители ресторанов, отелей, фитнеса и салонов красоты обсудили встречу с первым вице- губернатором Александром Ремигой. Она состоялась накануне.

Бизнес региона готовится к убыткам. Сегодня представители ресторанов, отелей, фитнеса и салонов красоты обсудили встречу с первым вице- губернатором Александром Ремигой. Она состоялась накануне.Напомним, с 12 июля посещать выше обозначенные места можно будет только с сертификатом прививки от ковида или отрицательным тестом ПЦР. Предприниматели просят отодвинуть сроки ограничений. Уже сейчас, по их словам, почти половина отдыхающих отказываются от брони номеров и ресторанов. Смягчить ограничения в областной администрации не готовы. Предложены только меры экономической помощи: льготные кредиты, рассрочка по региональным налогам, арендные скидки. Но и эта поддержка пока только в разработке.Александр Юрьев, вице-президент Ассоциации отельеров и рестораторов Владимирской области:- Мы уже были под ограничениями с октября по январь, то есть для нас это уже третья волна. То есть мы уже обескровлены, запасы какие-то... Да откуда им взяться? Мы еще не все долги за зиму отдали. Мы проговаривали, что будут разрабатываться меры поддержки в течение недели, через неделю должны еще встретиться. К сожалению, пока конкретных мер поддержки , их нет. То есть они в разработке.К этой теме мы вернемся. Напомним, ограничительные меры вступают в силу с понедельника.