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<a href="https://33live.ru/novosti/09-07-2021-arxitektor-i-xudozhnik-aleksandr-zhdanov-sobiraet-predmety-stariny.html" target="_blank">Архитектор и художник Александр Жданов собирает предметы старины</a> - Старые предметы, которые для другого человека ничего не значат, для Александра Жданова - ценные фрагменты других судеб. Прямо сейчас репортаж наших коллег из Ярославля, которые побывали в гостях у талантливого архитектора, живописца и коллекционера.