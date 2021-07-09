Проект Про молодежь рассказывает о ярких личностях, влюбленных в жизнь и в свое дело. Своими достижениями поделился член Общественного совета при Министерстве спорта РФ 32-летний Вячеслав Морозов.

Проект рассказывает о ярких личностях, влюбленных в жизнь и в свое дело. Своими достижениями поделился член Общественного совета при Министерстве спорта РФ 32-летний Вячеслав Морозов.Вячеслав Морозов рано начал заниматься спортом. Уже в 11 лет он сдал экзамен на первый дан и получил черный пояс по карате. После этого в жизни молодого человека было много различных соревнований, но самыми значимыми для себя состязаниями он считает Чемпионат Европы, на котором спортсмен занял первое место.Вячеслав жил в Екатеринбурге. Мало кто из его школьных товарищей тогда вообще занимался спортом. Многие не понимали увлечение юноши, но со временем ситуация изменилась – спорт вошел в жизнь многих молодых екатеринбуржцев.В 2013 году при поддержке президента была создана Ассоциация студенческих спортивных клубов России. Вячеслав Морозов вошел в нее, будучи студентом Уральского государственного горного университета, и на базе своего ВУЗа создал первый спортивный клуб. Затем Морозов помог организовать многочисленные студенческие спортивные клубы в трех федеральных округах России.Благодаря таким людям, как Вячеслав Морозов, постепенно количество студенческих спортивных клубов по всей стране значительно выросло. На момент, когда Морозов занимал руководящую должность в своей организации, таких клубов уже насчитывалось около 360 штук в 70 регионах страны.Сегодня Вячеслав Морозов является членом Общественного совета при Министерстве спорта РФ. Он продолжает заниматься пропагандой массового спорта в стране, потому что знает, как важно, чтобы наша молодежь была здоровой, сильной и увлеченной правильным делом.– проект Национального Совета молодежных и детских объединений России, в состав которого входит большинство общероссийских и межрегиональных общественных организаций детей и молодежи, региональные ассоциации молодежных и детских объединений.