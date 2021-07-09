аплыв дачников в села и деревни Владимирской области прибавил головной боли регоператорам. Мусора стало больше , а площадок для них не хватает. Но больше всех страдают местные жители. Как урегулировать ситуацию, и кто это должен делать? Расскажет Александр Сыпченко

Наплыв дачников в села и деревни Владимирской области прибавил головной боли регоператорам. Мусора стало больше , а площадок для них не хватает. Но больше всех страдают местные жители. Как урегулировать ситуацию, и кто это должен делать? Расскажет Александр СыпченкоЭто видео прислали жители села Филипповское. С начала дачного сезона количество мусора выросло во много раз.Твердые бытовые отходы, пластик и строительный мусор в одном контейнере. Ни о каком раздельном сборе здесь не слышали.Нина Неяскина, жительница сельского поселения "Филипповское":- Они привыкли вывозить когда дачников мало, они вывозили два раза в неделю, а сейчас они видят что нас много и они через день через два, но все равно хорошо.Они, это регоператор - компания "Хартия". По словам замглавы сельского поселения Аллы Зимаковой ,по договору с "Хартией" , мусор должен вывозиться каждый день. Должен, но не вывозится, вздыхает женщинаАлла Зимакова, заместитель главы сельского поселения "Филипповское":- И неделю не вывозят и три-четыре дня, то есть у нас очень большое население, это площадка рассчитана на местное население, которое здесь прописано проживает, но так как много дач не охвачено вывозом мусора, то получается, что все везут сюда и получается очень большое скопление.Впрочем у самого регоператора другое мнение. Свои договорные обязательства ООО "Хартия" выполняет на 100 процентов, считает замдиректора Александр Ефремов. И это несмотря на то, что процент собираемости платы за вывоз мусора по "Филипповскому" в этом году составляет чуть больше 50 процентов.Александр Ефремов, замдиректора по договорной политике и коммерческой деятельности филиала "Владимирский" ООО "Хартия":- При ежедневном графике вывоза мусора мы наблюдаем катастрофические переполнения. Это в десятки раз. В десятки раз увеличивается переполнение на тех контейнерных площадках, которых явно не хватает.По закону, платить за вывоз мусора должен каждый, а дачники вдвойне. Первый раз - по месту регистрации, а второй - там где располагается СНТ или домовладение. Самовольно утилизировать мусор запрещено. Но многие дачники умудряются обходить закон. Низкая собираемость платы с населения за вывоз мусора - одна из причин, по которой мусорная реформа в регионе буксует, считает замдиректора департамента природопользования Юрий Самодуров. Но есть и другие трудности. И существуют они в каждом районе области, независимо от регоператоров.Юрий Самодуров, заместитель директора департамента природопользования и охраны окружающей среды:- Нет контейнерных площадок оборудованных для раздельного сбора, проблемы есть при организации новых контейнерных площадок, потому что сложившаяся застройка она часто не позволяет установить контейнерные площадки, которые отвечают требованиям законодательства.По закону, каждая площадка должна быть с твердым покрытием (асфальт или бетон), иметь уклон для отвода воды и ограждение, чтобы мусор не разлетался по территории. Обязанности по организации такой площадки ложатся на муниципалитет, однако с недавнего времени это может быть и управляющая компания. Причем , выбросить старый диван или газовую плиту на такую площадку нельзя , но если это происходит, регоператор обязан их убрать, но лишь раз в неделю. Вот и они лежат на площадках на законных основаниях.Юрий Самодуров, заместитель директора департамента природопользования и охраны окружающей среды:- Часто вместе с крупногабаритными отходами, на эти площадки несут строительные отходы, несут ветки, покрышки и так далее, это зона ответственности Управляющей компании либо органа местного самоуправления на чей территории эта площадка организована.Как сделать , чтобы площадки оставались чистыми, а мусор вывозился вовремя? Президент Владимир Путин в Прямой линии поставил срок - устойчивая система сбора , утилизации и переработки мусора в стране должна заработать к 2030 году. Хватит ли нашему региону 9 лет , если за прошедшие два года , с начала мусорной реформы, даже контейнеры для раздельного сбора мусора - большая редкость?Александр Сыпченко, Илья Хлудов, Александр Чунаев Вести Владимир