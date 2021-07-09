Для подвоза материалов компания задействует 72 автомобильные дороги. После завершения строительства платной трассы власти намерены отремонтировать их.

В Белом доме руководители области, представители подрядчика, а также администраций городов и районов обсудили строительство трассы М-12 во Владимирской области.В 33-ем регионе М-12 пройдёт по Гусь-Хрустальному, Петушинскому, Собинскому, Судогодскому, Селивановскому и Муромскому районам, а также во Владимире.«Протяжённость участка платной магистрали в границах Владимирской области составит около 212 километров. Планируется построить три транспортные развязки, 33 моста и 47 путепроводов», - рассказали в пресс-службе обладминистрации.«Строительно-монтажные работы развернуты на всех четырёх этапах», – сообщил заместитель начальника управления строительства М-12 ГК «Росавтодор» Андрей Василенко.Для подвоза материалов компания задействует 72 автодороги. После завершения строительства платной трассы власти намерены отремонтировать их.«Составлен специальный перечень, состояние зафиксировано», - подчеркнули в пресс-службе губернатора.Напомним, что ради возведения объекта в регионе. Взамен подрядчик обещает восстановить 1122 гектара.