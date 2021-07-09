И в огонь , и в воду. Четверо мужчин из Киржачского района, на собственные деньги восстановили пожарную машину и помогают сотрудникам МЧС. Подробнее о добровольных пожарных расскажет мой коллега Константин Миронов.

И в огонь , и в воду. Четверо мужчин из Киржачского района, на собственные деньги восстановили пожарную машину и помогают сотрудникам МЧС. Подробнее о добровольных пожарных расскажет мой коллега Константин Миронов.Дружина - от того что дружные. Четверо друзей из Филипповского поняли, что их час настал , когда увидели объявление о продаже списанной пожарной машины за 25 тысяч рублей, по цене металлолома. Автомобиль 1988 года был куплен и отреставрирован за собственные средства. Сейчас ГАЗ-53- снова в строю. И первым приезжает на помощь.Сергей Сивалов, пожарный доброволец:- Добровольные пожарные, сейчас много таких групп организовалось. Ближайшая пожарная часть у нас это Киржач, а это двадцать с лишним километров, до этой части. Пока сюда машина доедет, то могут быть серьезные последствия.В дружине - два профессионала : один действующий пожарный, другой - в отставке. Остальные просто неравнодушные.Добровольцы работают по первому вызову из службы 112. Все проживают в минутной доступности друг от друга и всегда готовы отработать экстренную ситуацию. Тушат все - от палов травы до пожаров в домах. Например, этой весной они помогли отстоять несколько домов в поселке Головино Судогодского района.Евгений Петухов, местный житель:- Сорвались, туда поехали. Заезжаем в деревню и не поймем что где горит - со всех сторон, просто, все в дыму. Машины пожарные со всех сторон. Действия наши никто не организовывал, увидели где горит, где никого нет. Подъехали туда, начали отстаивать дом, хозяин там тоже бегал со шлангом. Спасли ему баню, потому что метр и там другая баня горела за забором.Работают ребята исключительно за свой счет, бескорыстно. Здесь, на границе с Московской областью, в летнее время много дачников. Население Филипповского увеличивается вдвое. И пожарная машина нужна как воздух.Юрий Крошилов, местный житель:- Пожары, то бывают, да какие пожары. А вот эти люди, они организовали, и не знаю как организовали, очень быстро, очень хорошо. Работают они круглосуточно! Честь и хвала этому коллективу, который сам все это сделал добровольно сделали!На территории области работают около двух тысяч добровольных пожарных подразделений. Сотрудники тревожного ведомства также помогают добровольцам, обучают правилам пожаротушения и передают списанную, но исправную технику. В региональном управлении МЧС высоко оценивают деятельность Филипповской дружины.Павел Литов, замначальника ГУ МЧС по Владимирской области:- Они выполняют очень хорошую работу, они инициативные. Они все сами, вот сами, сами. По первому сообщению, они стараются оказать нам помощь. Привлекали мы их и днем и в выходные, абсолютно безотказные люди и им огромное спасибо!Добровольным пожарным положены льготы от администрации области. Но чтобы их получить, нужно официально зарегистрироваться в МЧС. Дружина из Филипповского заявляет, что и впредь будет работать только своими силами и средствами. Единственное, что нужно - отапливаемый гараж .Константин Миронов, Егор Герасимов. Вести – Владимир