Заместителем прокурора Меленковского района утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении двух жителей города Мурома за незаконное производство наркотических средств в крупном размере.

Заместителем прокурора Меленковского района утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении двух жителей города Мурома за незаконное производство наркотических средств в крупном размере.В ходе расследования уголовного дела установлено, что обвиняемые приобрели в селе Ляхи Меленковского района частный дом с баней, в которой оборудовали нарколабораторию, купив необходимые химические вещества для изготовления наркотика. С 10 июля по 23 декабря 2020 злоумышленники незаконно произвели более 300 грамм смеси, содержащей в своем составе наркотическое средство «мефедрон», сообщила пресс-служба облпрокуратуры Владимирской области.Их противоправная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ РФ по Владимирской области. Уголовное дело по существу будет рассмотрено Меленковским районным судом.Фото