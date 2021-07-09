Тепловая инспекция владимирского филиала ЭнергосбыТ Плюс проверяет готовность областного центра к прохождению отопительного сезона. На сегодня проверено около половины многоквартирных домов.

Тепловая инспекция владимирского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" проверяет готовность областного центра к прохождению отопительного сезона. На сегодня проверено около половины многоквартирных домов.Чтобы люди не замерзли зимой - летом необходимо проверить работоспособность всех систем отопления. Специалисты "ЭнергосбыТ Плюс" оценивают готовность работы тепловых узлов и исправность автоматических регуляторов внутренних систем отопления. Выполнение этих работ позволит обеспечить людей теплом в каждом многоквартирном доме, а также правильно начислять платежи для граждан.Сергей Точилин, руководитель управления по сопровождению рынков тепловой энергии "ЭнергосбыТ Плюс":- В частности, мы проверяем проведение гидравлических испытаний на плотность и прочность, что позволит избежать аварийных ситуаций, в зимний период. Также работоспособность узлов учета тепловой энергии, что позволит избежать некорректных платежей жителями.Все работы по подготовке тепловых узлов выполняют управляющие компании. Работы проводятся в плановом режиме. На данный момент - в микрорайоне Доброе. К осенне-зимнему периоду подготовлено уже 60% домов. Все работы окончательно принимают собственники.Галина Лоскотова, гендиретор управляющей компании МУП ЖРЭП:- У нас итогом является паспорт, который в обязательном порядке должен быть потдписан собственником. Есть инициативные жители председатели совета домов или члены совета домов, они обязательно подписывают акты.Энергоэффективные технологии сейчас в тренде, и многие собственники идут на установку современных систем подачи "горяченькой" в свои дома. Передовые системы экономят до 30 процентов тепловой энергии, что позволит сократить сумму в платёжках.Сергей Точилин, руководитель управления по сопровождению рынков тепловой энергии "ЭнергосбыТ Плюс":- Установлены системы автоматического регулирования, системы отопления в зависимости от температуры атмосферного воздуха, а также были выполнены работы по обновлению устаревших элеваторов , на современные насосы. Также были установлены клапаны, которые позволяют регулировать объем преступаемой тепловой энергии. Данные мероприятия позволяют сэкономить потребителям, порядка 30% тепловой энергии.))На сегодня специалисты компании "ЭнергосбыТ Плюс" проверили более 1200 домов. Всего до окончания летней ремонтной кампании владимирским энергетикам нужно проинспектировать еще около 900 домов.Константин Миронов, Егор Герасимов Вести-Владимир.