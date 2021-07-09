Тепловая инспекция владимирского филиала ЭнергосбыТ Плюс проверяет
готовность областного центра к прохождению отопительного сезона. На
сегодня проверено около половины многоквартирных домов.
Тепловая инспекция владимирского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" проверяет готовность областного центра к прохождению отопительного сезона. На сегодня проверено около половины многоквартирных домов.
Чтобы люди не замерзли зимой - летом необходимо проверить работоспособность всех систем отопления. Специалисты "ЭнергосбыТ Плюс" оценивают готовность работы тепловых узлов и исправность автоматических регуляторов внутренних систем отопления. Выполнение этих работ позволит обеспечить людей теплом в каждом многоквартирном доме, а также правильно начислять платежи для граждан.
Сергей Точилин, руководитель управления по сопровождению рынков тепловой энергии "ЭнергосбыТ Плюс":
- В частности, мы проверяем проведение гидравлических испытаний на плотность и прочность, что позволит избежать аварийных ситуаций, в зимний период. Также работоспособность узлов учета тепловой энергии, что позволит избежать некорректных платежей жителями.
Все работы по подготовке тепловых узлов выполняют управляющие компании. Работы проводятся в плановом режиме. На данный момент - в микрорайоне Доброе. К осенне-зимнему периоду подготовлено уже 60% домов. Все работы окончательно принимают собственники.
Галина Лоскотова, гендиретор управляющей компании МУП ЖРЭП:
- У нас итогом является паспорт, который в обязательном порядке должен быть потдписан собственником. Есть инициативные жители председатели совета домов или члены совета домов, они обязательно подписывают акты.
Энергоэффективные технологии сейчас в тренде, и многие собственники идут на установку современных систем подачи "горяченькой" в свои дома. Передовые системы экономят до 30 процентов тепловой энергии, что позволит сократить сумму в платёжках.
Сергей Точилин, руководитель управления по сопровождению рынков тепловой энергии "ЭнергосбыТ Плюс":
- Установлены системы автоматического регулирования, системы отопления в зависимости от температуры атмосферного воздуха, а также были выполнены работы по обновлению устаревших элеваторов , на современные насосы. Также были установлены клапаны, которые позволяют регулировать объем преступаемой тепловой энергии. Данные мероприятия позволяют сэкономить потребителям, порядка 30% тепловой энергии.))
На сегодня специалисты компании "ЭнергосбыТ Плюс" проверили более 1200 домов. Всего до окончания летней ремонтной кампании владимирским энергетикам нужно проинспектировать еще около 900 домов.
Константин Миронов, Егор Герасимов Вести-Владимир.