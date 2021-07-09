«Энергосбыт Волга» призывает жителей Владимирской области пользоваться удобными дистанционными сервисами компании: личным кабинетом, мобильным приложением, а также обращаться на горячую линию по номеру 8(4922)77-30-00. В целях предупреждения распространения и обеспечения мер защиты от коронавирусной инфекции компания просит клиентов посещать офисы лично только в случае крайней необходимости, если решение вопроса невозможно по другим каналам связи.

«Энергосбыт Волга» призывает жителей Владимирской области пользоваться удобными дистанционными сервисами компании: личным кабинетом, мобильным приложением, а также обращаться на горячую линию по номеру 8(4922)77-30-00. В целях предупреждения распространения и обеспечения мер защиты от коронавирусной инфекции компания просит клиентов посещать офисы лично только в случае крайней необходимости, если решение вопроса невозможно по другим каналам связи.Специалисты горячей линии «Энергосбыт Волга» работают ежедневно без выходных с 8:00 до 20:00 и всегда готовы помочь клиентам. Большая часть запросов обрабатывается в течение трёх рабочих дней. Ответы на обращения, требующие проведения проверки, выполнения перерасчёта, выезда на место или направления запросов в сторонние организации, предоставляются в сроки, установленные законодательством – в течение 30 дней.Для регистрации в личном кабинете или мобильном приложении «Мой Энергосбыт Волга» клиентам достаточно указать электронную почту или номер телефона, а также свой лицевой счёт. С помощью сервисов можно передавать показания прибора учёта, производить оплату онлайн и без комиссии, управлять несколькими лицевыми счетами, просматривать подробную историю по начислениям.Также на сайте «Энергосбыт Волга» реализован удобный сервис «Оплатить квитанцию онлайн» для мгновенного перехода к оплате счетов за электроэнергию. Для совершения платежа клиенту не нужно входить в личный кабинет или проходить какую-либо регистрацию. Платёж совершается по номеру лицевого счёта и занимает несколько минут. Отметим, что при использовании сервиса комиссия банком не взимается.При необходимости личного посещения компании «Энергосбыт Волга» предлагает воспользоваться возможностью предварительной записи на приём на сайте: . Для визита в офис необходимо указать свои контактные данные и выбрать удобные время и дату. Энергосбыт Волга напоминает клиентам о необходимости использования защитных средств при посещении компании.