УФСБ России по Владимирской области выявлена противоправная деятельность 35-летнего жителя г.Владимира, причастного к использованию компьютерной программы, заведомо предназначенной для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации и нейтрализации средств защиты компьютерной информации.

УФСБ России по Владимирской области выявлена противоправная деятельность 35-летнего жителя Владимира, причастного к использованию компьютерной программы, заведомо предназначенной для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации и нейтрализации средств защиты компьютерной информации.По версии следствия, в марте 2020 года фигурант, находясь по месту своего жительства, использовал вредоносную компьютерную программу в целях получения неправомерного доступа к информационным ресурсам ГУП «Владимирский автовокзал», сообщила пресс-служба УФСБ по Владимирской области.Согласно экспертному заключению, использованная обвиняемым компьютерная программа, которая была обнаружена в файловой системе изъятого у него ноутбука, предназначена для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации.На основании переданных материалов ОРД в июне 2021 года УМВД России по Владимирской области в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело.