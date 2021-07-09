Журналистка и ведущая телеканала Россия 1 Наиля Аскер-заде пообщалась с главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

Журналистка и ведущая телеканала "Россия 1" Наиля Аскер-заде пообщалась с главой Роспотребнадзора Анной Поповой.Тема вакцинации остается актуальной по сей день, тем более что для некоторых категорий граждан прививка от коронавируса стала обязательной, а точки общественного питания принимают только привитых посетителей. Впрочем, многие россияне самостоятельно решают, вакцинироваться им или нет.Анна Попова считает, что необходимо привить все население России, чтобы стать самой передовой страной в борьбе с коронавирусом. Так глава Роспотребнадзора сказала во время интервью Наиле Аскер-заде.Также Попова высказалась о локдауне. По ее словам, оснований для введения более жестких ограничений нет. Глава Роспотребнадзора отметила, что карантина не будет, если население продолжит прививаться.В интервью Анна Юрьевна рассказала и о дельта-штамме коронавируса. По словам Поповой, его привозят из США, стран Европы и с Мальдив. Кстати, ранее глава ведомства отмечала, что более половины заболевших ковидом, которые выявляются в последнее время, заразились дельта-штаммом.Напомним, стремительный рост числа зараженных коронавирусом в России вновь заметили в начале июня. В течение последней недели каждый день выявляли свыше 20 тысяч заболевших. Также был побил рекорд по количеству умерших от ковида за сутки (по данным на 6 июля – 737 человек).