Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 38 299 жителей.

Во Владимирской области на 9 июля подтверждено 255 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 68 горожан. Ещё 27 жителей подхватили опасную инфекцию в Муромском, 25 - в Гусь-Хрустальном, 23 - в Ковровском, 15 - в Вязниковском, 12 - в Петушинском, 11- в Суздальском, 10 - в Юрьев-Польском районах. По 9 инфицированных прибавилось в Меленковском и Собинском, по 8 - в Кольчугинском и Киржачском районах. Семь человек заболели в Гороховецком, 6 - в Камешковском, по 5 - в Александровском и Судогодском районах. Четыре пациента с ковидом выявлено в ЗАТО Радужный, 3 - в Селивановском районе.Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 38 299 человек. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 8888 случаев во Владимире, 4585 - в Гусь-Хрустальном районе, 4211 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.