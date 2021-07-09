Километры ради письма: сегодня узнаем, как работают почтальоны в отдаленных уголках Владимирской области. Эта профессия вроде бы незаметная, но все еще очень нужная! Особенно для сельских

Километры ради письма: сегодня узнаем, как работают почтальоны в отдаленных уголках Владимирской области. Эта профессия вроде бы незаметная, но все еще очень нужная! Особенно для сельских жителей, которые не привыкли пользоваться услугами курьеров и всемирной сети интернет. Галина Игошина – почтальон с большой буквы. Пришла работать на почту еще в девяностые и до сих пор