В МЧС просят жителей Владимирской области не разводить огонь и соблюдать правила безопасности на водоемах. 10 июля ожидается пик солнечной активности, по прогнозам синоптиков воздух

В МЧС просят жителей Владимирской области не разводить огонь и соблюдать правила безопасности на водоемах. 10 июля ожидается пик солнечной активности, по прогнозам синоптиков воздух прогреется до +33 градусов по Цельсию. Так что в тревожном ведомстве настоятельно просят граждан быть осторожными. Из-за жары и сухой погоды повышаются риски возникновения пожаров. Сейчас в регионе продолжает действовать