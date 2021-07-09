В ведомстве просят соблюдать правила пожарной безопасности и поведения на водоёмах.

МЧС Владимирской области, со ссылкой на Росгидромет, предупредило о жаре до +33 градусов Цельсия, которая ожидается в выходные.«В связи с аномально жаркой погодой на водоёмах региона растёт количество погибших. Соблюдайте правила безопасности при отдыхе на реках и озёрах. Родителям необходимо контролировать нахождение детей. Запрещается оставлять их возле воды без присмотра», - напомнила руководитель пресс-службы владимирского МЧС Екатерина Мищенко.В ведомстве добавили, что в регионе действует особый противопожарный режим.«Запрещается разводить огонь в любых целях. Из-за жары установилась высокая пожарная опасность. Существует угроза быстрого распространения природных пожаров и пожаров в жилом секторе. Нарушение влечёт административную и уголовную ответственность», - подчеркнули спасатели.