Регионам Северо-Кавказского федерального округа и Владимирской области необходимо нарастить темпы вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Регионам Северо-Кавказского федерального округа и Владимирской области необходимо нарастить темпы вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Есть ряд регионов, которым просто необходимо нарастить темпы вакцинации, мы видим для них риски. Я бы хотел отметить Владимирскую область и ряд регионов Северо-Кавказского федерального округа - Кабардино-Балкарию, Дагестан", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщаетФото