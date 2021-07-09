На Международном авиационно-космическом салоне МАКС 23 июля состоится презентация фильма Рената Давлетьярова Летчик. Картина посвящена подвигу советских пилотов в годы Великой Отечественной войны.

На Международном авиационно-космическом салоне МАКС 23 июля состоится презентация фильма Рената Давлетьярова "Летчик". Картина посвящена подвигу советских пилотов в годы Великой Отечественной войны.Презентация состоится при поддержке госкорпорации "Ростех" в павильоне компании "Сухой". В мероприятии примут участие исполнители главных ролей Петр Федоров и Анна Пескова, а также продюсеры картины Дмитрий Пристансков и Влад Ряшин.Еще одним гостем презентации станет летчик-испытатель Владимир Барсук. Он пилотировал стального "героя" картины – настоящий штурмовик времен Великой Отечественной Ил-2. Машину использовали для съемки летных сцен.Главный герой ленты – летчик Николай Комлев, выживший после падения своего самолета во вражеском тылу. Ему предстоит преодолеть множество испытаний, отбиться от спецотряда противника и вернуться в расположение советских войск.В основу фильма положены подвиги девяти советских летчиков, прошедших через подобные испытания. Среди них – Алексей Петрович Маресьев, вернувшийся в авиацию несмотря на ампутацию ног.Авторы картины отдали дань уважения всем героям. Их имена и истории можно увидеть в финальных титрах ленты."Этот фильм – посвящение героям Великой Отечественной войны, которые преодолели бесчисленные испытания и победили", – отметила директор по коммуникациям "Ростеха" Екатерина Баранова.Пятнадцатый Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 пройдет в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля 2021 года.