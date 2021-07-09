В работе коллегии принял участие первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Александр Горовой...

9 июля в режиме видеоконференции состоялось расширенное заседание коллегии ГУ МВД России по г. Москве, на котором были подведены итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел столицы за 1 полугодие 2021 года. В работе коллегии принял участие первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Александр Горовой.В видеоконференции принимали участие начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов, его заместители, а также начальники структурных и территориальных подразделений.Криминогенная обстановкаВ первом полугодии 2021 года московская полиция обеспечила в полном объеме контроль за криминогенной обстановкой в столице. Проводимая работа укрепила положительные тенденции к сокращению числа преступлений по таким социально-значимым направлениям, как грабежи - на 27,7%, разбойные нападения - на 33,7%, кражи из квартир граждан - на 33,1% и кражи транспортных средств - на 33%. Усилия сотрудников Управления наркоконтроля позволили также добиться снижения количества совершенных наркопреступлений на 9,3%.Обеспечение общественной безопасностиНа коллегии отмечалась эффективность системы «Безопасный город». С помощью 163,6 тысяч видеокамер, установленных в настоящее время во дворах, на улицах и площадях, во всех значимых местах на территории столицы, за 6 месяцев текущего года было раскрыто более 3 тысяч преступлений, в том числе 29 убийств, 114 разбойных нападений, 259 грабежей и 60 квартирных краж.Противодействие коррупции и экономическим преступлениямЗа 6 месяцев 2021 года сотрудниками УЭБиПК выявлено 7325 преступлений, из них 3047 - в крупном и особо крупном размере. К уголовной ответственности за коррупционные преступления привлечено 537 лиц. Сумма выявленных взяток составила 316,7 млн. рублей. Размер причиненного материального ущерба по делам экономической и коррупционной направленности составил 51,8 млрд. рублей, его возмещение обеспечено на 102,8%.Безопасность на дорогахЗа 6 месяцев 2021 года сотрудниками ГИБДД пресечено 8,2 млн. административных правонарушений. Активно ведущаяся сотрудниками столичной дорожной полиции профилактическая работа привела к снижению в отчетном периоде количества погибших в авариях на 13%. Число раненых в ДТП составило 4274.Миграционная обстановкаЗа нарушение миграционного законодательства с учетом ограничений сотрудниками столичной полиции выявлено 51,2 тысяча административных правонарушений. Установлено: более 5,4 тысяч фактов незаконного осуществления трудовой деятельности; около 6,4 тысяч нарушений порядка привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан в Российской Федерации. По решению судебных органов за пределы Российской Федерации выдворено 1982 иностранных гражданина, 61 лицо помещено в Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) ГУ МВД России по г. Москве.Международное сотрудничествоЗа 6 месяцев 2021 года по запросам правоохранительных органов иностранных государств в Москве установлено местонахождение 25 разыскиваемых, из которых 12 задержано. По инициативе правоохранительных органов Москвы было задержано за рубежом 14 обвиняемых и осужденных.Предоставление государственных услугСотрудники полиции всегда нацелены на своевременное и качественное оказание государственных услуг населению. За прошедший период ряд госуслуг предоставлялся дистанционным методом или по предварительной записи. Согласно проведенным опросам, показатель уровня удовлетворенности граждан качеством оказания государственных услуг составил 81,5 %.В завершение заседания начальник столичного Главка Олег Баранов обозначил цели и задачи работы московской полиции на предстоящий период и поблагодарил личный состав за проделанную работу. Приказами Министра внутренних дел Российской Федерации ряд сотрудников были награждены государственными и ведомственными наградами.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве