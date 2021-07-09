Подозреваемые изготавливали документы на готовых бланках с печатями, после чего передавали их клиентам...

«Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали приезжих граждан, подозреваемых в изготовлении и сбыте cправок о медицинском отводе от вакцинации против новой коронавирусной инфекции.В ходе проведения проверочной закупки оперативниками на Профсоюзной улице задержана женщина, осуществлявшая реализацию поддельных медицинских справок о наличии противопоказаний к прививкам против COVID-19. Она пояснила, что работает курьером службы доставки, а конверты с документами для передачи получила от неизвестного.Женщиной было реализовано 2 документа, их максимальная стоимость была оценена в 4 тысячи рублей.Согласно заключению экспертов ЭКЦ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве изъятые документы оказались поддельными.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили личности злоумышленников и задержали их. Ими оказались 24-летний и 34-летний мужчины, проживающие в столице. Подозреваемые изготавливали документы на готовых бланках с печатями, после чего передавали их клиентам посредством курьерской доставки.Отделом дознания УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено 2 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Женщина-курьер проходит по уголовному делу в качестве свидетеля.В ходе обысков в жилых помещениях фигурантов изъята компьютерная техника, а также 20 бланков с оттисками штампов медицинских учреждений г. Москвы.Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, – лишение свободы сроком до 2 лет.Мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств уголовного дела, продолжаются», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Сотрудники полиции напоминают, что в соответствии с законодательством уголовная ответственность наступает не только за оборот и изготовление, но и за использование поддельных документов.Пресс-группа УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56