Определить чистоту и безопасность водоёмов можно по их популярности среди людей. Таким мнением поделился эколог Антон Хлынов. По словам Хлынова, ярким примером этому являются Люберецкие ..

Определить чистоту и безопасность водоёмов можно по их популярности среди людей. Таким мнением поделился эколог Антон Хлынов.По словам Хлынова, ярким примером этому являются Люберецкие карьеры, где ежегодно плавают множество людей. Специалист считает, что относительно чистыми также являются озёра Глубокое и Тростенское в Рузском округе. Напротив, с осторожностью следует относиться к водоёмам, расположенным вблизи дачных поселков и объектов недвижимости, сообщает телеканал "".Эколог отметил, что следует также обратить внимание на источник водосбора рек и озёр. При этом он добавил, что как правило, все водоёмы обладают способностью к самоочищению, передаёт "".