В Белом Доме сегодня прокомментировали увольнение заместителя губернатора области Романа Годунина. Как сообщил директор областного департамента безопасности Вадим Горожанинов, причиной послужило то, что при приеме на работу в две тысячи двадцатом году, чиновник утаил часть сведений о своих доходах.

В Белом Доме сегодня прокомментировали увольнение заместителя губернатора области Романа Годунина. Как сообщил директор областного департамента безопасности Вадим Горожанинов, причиной послужило то, что при приеме на работу в две тысячи двадцатом году, чиновник утаил часть сведений о своих доходах.- Роман Сергеевич в справке на девятнадцатый год в качестве кандидата на должность не указал доходы и сведения о нескольких банковских счетах. О данном факте был проинформирован губернатор департаментом безопасности, после чего губернатором области на основании указа номер шестнадцать было принято решение о расторжении трудового контракта.Трудовой договор с Годуниным был расторгнут накануне. При этом ранее в отношении заместителя губернатора было возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в картельном сговоре с участниками торгов на строительство Рпенского проезда. По версии следствия, Годунин потребовал от конкурента областной компании ДСУ №3 не снижать цену на торгах. Таким образом была обеспечена победа госпредприятия, а сама компания взамен получила крупный субподрядный контракт. В отношении руководителя ДСУ №3 так же возбуждено уголовное дело.