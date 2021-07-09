На площадке партии состоялась стратегическая сессия «Народная программа «Единой России» — семьям с детьми». В ее работе приняли участие общественники – представители профильных НКО,

На площадке партии состоялась стратегическая сессия «Народная программа «Единой России» — семьям с детьми». В ее работе приняли участие общественники – представители профильных НКО, эксперты и депутаты. Участники дискуссии озвучили предложения по расширению мер поддержки семей — их учтут при разработке народной программы партии. Благополучие семей с детьми — один из главных приоритетов, подчеркнула детский