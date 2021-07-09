Родственники наняли 90-летней женщине, находившейся на лечении в больнице, сиделку. Через некоторое время женщина ушла, тайно забрав из сумочки пенсионерки денежные средства...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Кунцево г. Москвы задержали 38-летнюю приезжую женщину по подозрению в краже денежных средств у пожилой москвички.Предварительно установлено, что родственники наняли 90-летней женщине, находившейся на лечении в больнице, сиделку. Через некоторое время женщина отказалась ухаживать за пациенткой, сославшись на срочные личные обстоятельства, и ушла, тайно забрав из сумочки пенсионерки денежные средства.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую. Похищенными деньгами она распорядилась по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Кунцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93