На 80-летнюю местную жительницу в момент, когда она заходила в подъезд своего дома, напал неизвестный мужчина.Он сорвал с ее шеи золотую цепочку с крестиком и скрылся...

«Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Щукино задержали подозреваемого в совершении грабежа в отношении пенсионерки», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Предварительно установлено, что на 80-летнюю местную жительницу в момент, когда она заходила в подъезд своего дома на улице Маршала Бирюзова, напал неизвестный мужчина.Он сорвал с ее шеи золотую цепочку с крестиком и скрылся с похищенным на велосипеде.В результате оперативно-розыскных мероприятий на Волоколамском шоссе полицейские задержали подозреваемого, 29-летнего приезжего.По данному факту дознанием ОМВД России по району Щукино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Имеются основания полагать, что данный мужчина может быть причастен к совершению аналогичных противоправных деяний на территории Московского региона. В случае если вы стали жертвой задержанного сообщите об этом по телефону 02 или по мобильному телефону 102.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56