Летом текущего года зафиксировано 17 ДТП с участием велосипедистов.

С наступлением весенне-летнего периода на дорогах региона увеличивается количество участников дорожного движения, передвигающихся на велосипедах. Зачастую пользователи двухколесного транспорта забывают о том, что они более уязвимы, не используют защитные средства, световозвращающие элементы и зачастую, становятся участниками аварий.За лето текущего года зафиксировано 17 ДТП с участием велосипедистов. В трети из них участниками стали несовершеннолетние пользователи велотранспорта.07.07.2021 г. около 10:50 в г. Муром на ул. Комсомольская у д.38 произошло ДТП с участием велосипедиста. По предварительной информации, водитель автомобиля Форд – Фокус, 1955 г.р., допустил наезд на велосипедиста 2009 г.р., который стал пересекать проезжую часть дороги по пешеходному переходу на запрещающий (красный) сигнал светофора. В результате происшествия подросток получил травмы и был направлен на амбулаторное лечение.Полиция напоминает пользователям двухколесных транспортных средств о строгом соблюдении Правил дорожного движения!