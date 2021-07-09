Он прибыл в регион с гуманитарной миссией.

Владимир Сипягин и посол Катара Ахмед Бен Насер Бен Джасем Аль Тани побывали в школе №3 города Киржача. Представители иностранной делегации вручили детям ценные подарки и 25 компьютеров.В качестве ответного подарка школьники подготовили для гостей музыкальные номера и поделки. Также они провели для делегации экскурсию по учреждению.«Гости осмотрели библиотечно-информационный центр и Центр цифрового и гуманитарного образования «Точка роста», где проходят уроки технологии, основ безопасности жизнедеятельности, занятия по робототехнике, шахматам и проектной деятельности», - рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.