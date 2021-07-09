Помощь предприятиям в условиях третьей волны коронавируса - одна из главных целей Регионального центра поддержки экспорта. Как ее получить? - об этом в нашем материале.

Помощь предприятиям в условиях третьей волны коронавируса - одна из главных целей Регионального центра поддержки экспорта. Как ее получить? - об этом в нашем материале.Этот конвейер не знает устали. Даже во время пандемии он не только не останавливался, а напротив - начал работать ещё более ударно. А всё потому, что трудится над производством медицинских изделий. Компания "Бергус" - многопрофильное предприятие. Здесь выпускают средства гигиены, контрацепции, лейкопластыри, детские подгузники и так необходимые сегодня антисептики. Причём не только для России, но и зарубежья.Наталья Лукашова, заместитель генерального директора ООО "Бергус":- Существует очень много препонов и преград потому что наши изделия это медицинские изделия и для них требования значительно жёстче, нежели сертификация той же косметической продукции или продуктов питания. Неоценимую помощь нам оказывает региональный экспортный центр в части выставок, то есть мы участвуем в выставках с их помощью. Но также хотели бы получать помощь в части сертификации на международные рынки.Сегодня продукцию компании можно встретить в аптеках Армении, Грузии, Абхазии. Хотя ещё недавно о внешнеэкономической деятельности только мечтали.Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Есть ещё куда расти, есть над чем работать. Безусловно необходимо пользоваться и другими мерами поддержки, которые предоставляет Региональный экспортный центр. Не вся палитра используется на 100%, скажем прямо, но тем не менее даже форумы дали уже свой позитивный результат. И ещё раз подчеркну, что в такой сложный период, как 20 год.))А это одна и та же вода. Только очищенная фильтровальным оборудованием владимирской компании "Баромембранная технология". Уже 30 лет она занимается разработкой и созданием систем водоочистки для различных отраслей промышленности.Александр Поворов, генеральный директор ООО "Баромембранная технология":- Конечно, пандемия определённые трудности создавала, но тем не менее, если посмотреть наш объём производства за последний год , то они практически не уменьшились.За предыдущий год компания заработала почти 620 миллионов рублей. И это не только поставки по России. Оборудование экспортируют в Казахстан, Беларусь, Армению, Молдову, Узбекистан. География растёт, во многом благодаря помощи регионального Центра поддержки экспорта.Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Здесь рост экспорта незначительный, но с точки зрения прибыли валовой, то показатели 20-го по отношению к 19 году - они не упали, и это крайне важно. То есть экономика предприятия не провалилась. Намечается план по взаимодействию более глубокому с точки зрения сертификации отдельных видов продуктов, и также не снижать обороты по выставочной деятельности и продвижению.Несмотря на трудности из-за не отступающего пока коронавируса, многим предприятиям, которые обратились за помощью в Центр поддержки экспорта удалось не только без потерь пройти прошлый год, но даже повысить свои показатели. И это взаимовыгодное сотрудничество обязательно будет продолжено.Дмитрий Горкин, Егор Герасимов, Вести-Владимир.