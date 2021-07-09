В Белом доме прокомментировали причину увольнения заместителя губернатора.

При трудоустройстве в Белый дом уволенный заместитель губернатора Роман Годунин представил неполные сведения о доходах и банковских счетах за 2019 год. Сокрытие информации и послужило причиной для увольнения чиновника. Об этом сообщил директор департамента безопасности Вадим Горожанинов.В отношении бывшего госслужащего проводится внутренняя служебная проверка на предмет совершения коррупционных правонарушений. Она должна завершиться 24 июля.«Результаты будут доведены до губернатора», - отметил Вадим Горожанинов.В момент приёма на работу администрация области не располагала данными о недостоверности деклараций, поданных Годуниным. Они всплыли при проверке справки за 2020 год.Ранее редакция «33Live.Ru» сообщала, чтоНапомним, что Роман Сергеевич также является фигурантом уголовного дела о картельном сговоре при строительстве Рпенского проезда.