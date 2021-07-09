В Белом доме прокомментировали причину увольнения заместителя губернатора.
При трудоустройстве в Белый дом уволенный заместитель губернатора Роман Годунин представил неполные сведения о доходах и банковских счетах за 2019 год. Сокрытие информации и послужило причиной для увольнения чиновника. Об этом сообщил директор департамента безопасности Вадим Горожанинов.
В отношении бывшего госслужащего проводится внутренняя служебная проверка на предмет совершения коррупционных правонарушений. Она должна завершиться 24 июля.
«Результаты будут доведены до губернатора», - отметил Вадим Горожанинов.
В момент приёма на работу администрация области не располагала данными о недостоверности деклараций, поданных Годуниным. Они всплыли при проверке справки за 2020 год.
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Напомним, что Роман Сергеевич также является фигурантом уголовного дела о картельном сговоре при строительстве Рпенского проезда.