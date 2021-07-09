Заведено одно уголовное дело.

В 2021 году прокуратурой выявлено 78 нарушений законодательства о недропользовании. Внесены 44 представления. К дисциплинарной ответственности привлечены 25 человек, к административной – 65, объявлены шесть предостережений, возбуждено одно уголовное дело.«Прокурором Селивановского района пресечена добыча песка на территории заказника «Колпь», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области о факте незаконной добыче полезных ископаемых.В надзорном ведомстве добавили, что компании нарушают условия лицензий, предоставления отчетности, проектную документацию по разработке месторождений, а также сроки внесения платы за добычу.ООО «Здоровые продукты» без лицензии эксплуатировали две скважины. В связи с чем на генерального директора завели административное дело.Аналогичные нарушения выявлены в работе МУП ЖКХ п. Тасинский Бор, ИП Волковой А.П., МУП «Фонд» Вязниковского района, ПО «Вишенки» и АО «Кишлеево».В Селиваново и Муроме объём добытых ресурсов не соответствовал размерам, предусмотренным лицензией.Прокурорами пресекались незаконные выбросы в окружающую среду. В них замечены компании «Гарден Ритейл Сервис», «Истоль», «Вымпел», «Муромское ПАТП-1», «Муроммосткомплект», «Тарбаево», ОО «Муромский завод железобетонных конструкций», «Ковровское карьероуправление».«Своевременно принимались меры по консервации и ликвидации скважин, шахт, рекультивации нарушенных земель, обеспечению учёта, сохранности и экологической безопасности отработанных месторождений. В этом направлении работа проводилась с ООО «РиК», ООО «Скрипинские известняки», ООО «Хозяинстрой», ГУП «Дорожно-строительное управление № 3», - пояснили в прокуратуре.Прокурорами выявлены недостатки в работе регионального департамента природопользования и охраны окружающей среды.«Допущены нарушения при продлении срока лицензии, рассмотрении заявок на право пользования недрами, осуществлении контрольных полномочий. Четверых чиновников привлекли к дисциплинарной ответственности», - резюмировали в ведомстве.