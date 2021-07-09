Президент отменил действие указа, который запрещал российским авиакомпаниям летать в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

Президент России Владимир Путин отменил указ 2015 года, который запрещал чартерное авиасообщение с курортами Египта после авиакатастрофы над Синаем. Соответствующий документ опубликован в четверг, 8 июля, на портале правовой информации.Отмененный указ содержал рекомендацию туроператорам и турагентам на время действия запрета на авиаперевозки воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего воздушные перевозки (в том числе коммерческие) на территорию Арабской Республики Египет, за исключением Каира.После этого исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе спрогнозировала, что спрос на путевки в Египет со стороны россиян будет очень высоким. По словам Ломидзе, направление покажет свою успешность, если не вмешается коронавирус.В ноябре 2015 года рейсы на курорты Египта были запрещены после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета. На нем путешественники возвращались с отдыха в Шарм-эш-Шейхе в Санкт-Петербург, жертвами катастрофы стали все находившиеся на борту 224 человека.Авиасообщение между Россией и Египтом возобновилось в 2018 году, однако рейсы осуществляются только в Каир. Из-за пандемии полеты прерывались, однако осенью прошлого года рейсы из Москвы в Каир вновь возобновились.