Вопросы о вакцинации можно задать по новой горячей линии. Её запустил Общероссийский народный фронт совместно с Минздравом России.

Вопросы о вакцинации можно задать по новой горячей линии. Её запустил Общероссийский народный фронт совместно с Минздравом России.Номер 8-800-200-34-11 известен по Всероссийской акции #МыВместе. На него звонили люди, нуждающиеся в помощи в первую волну инфекции. Сейчас он пригодится тем, кто сомневается в вакцинации, не может найти достоверную информацию, боится побочных действий. Среди тех, кто отвечал на вопросы для горячей линии - президент Национальной медпалаты Леонид Рошаль, доктор медицинских наук и ведущая Елена Малышева. Больше информации на сайте