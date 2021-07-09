Жителей города Владимира пересадят на ПАЗики новой модели. 10 июля на городские маршруты выходит новый перевозчик из Нижнего Новгорода – ООО «РБ и К». Транспортная компания возьмет на себя

Жителей города Владимира пересадят на ПАЗики новой модели. 10 июля на городские маршруты выходит новый перевозчик из Нижнего Новгорода – ООО «РБ и К». Транспортная компания возьмет на себя обслуживание маршрутов №19С и №30С. Контракт с новым перевозчиком подписан по решению комиссии по организации пассажироперевозок. По условиям контракта, компания должна обслуживать горожан “комфортабельными автобусами средней