Уже 17 велосипедистов во Владимирской области попали в аварию только с начала июня. Полицейские делятся пугающей статистикой. В трети всех аварий участниками стали несовершеннолетние

Уже 17 велосипедистов во Владимирской области попали в аварию только с начала июня. Полицейские делятся пугающей статистикой. В трети всех аварий участниками стали несовершеннолетние велосипедисты. Например, в Муроме 7 июля на улице Комсомольской автомобиль Форд Фокус сбил 12-летнего велосипедиста. По предварительной информации, мальчишка поехал по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате подросток получил