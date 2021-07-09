8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Праздник был учрежден в 2008 году и приурочен ко Дню памяти святых Петра и Февронии. В честь этого события мы сами приехали к семье

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Праздник был учрежден в 2008 году и приурочен ко Дню памяти святых Петра и Февронии. В честь этого события мы сами приехали к семье Осиповых. Супруги Эльвира Викторовна и Вячеслав Иванович в браке уже 60 лет! В нашем эфире они рассказывают, как справлялись с жизненными