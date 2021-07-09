Подполковник полиции Сергей Львович Александров более 30 лет живет в браке со своей супругой.

Подполковник полиции Сергей Львович Александров служит в органах внутренних дел с июля 1994 года, 2017 года - в должности начальника экспертно-криминалистического отделения межмуниципального отдела МВД России «Муромский». Его супруга, Светлана Николаевна, работает главным инженером-технологом на местном предприятии.Сергей Львович и Светлана Николаевна в браке уже более 30 лет, воспитывают двоих детей, которые для них большая гордость.Старший Александр в 2018 году окончил аспирантуру Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского по специальности «Экономика». В 2019 году также окончил один из вузов Европы, защитил диплом и получил степень «Магистра» по направлению «Экономика и менеджмент». Им опубликовано более 30 научных статей в различных изданиях. В настоящее время живет и работает в городе Москве.Младший сын Кирилл в 2021 году окончил 7 класс и старается не отставать от родителей и старшего брата.Александровы любят совместно проводить время в путешествиях, поездках на море, на даче.- Формула семейного счастья, - говорят Александровы, - в умении быть честными по отношению друг к другу, уважать, доверять и уметь идти на уступки.