"Сотрудниками столичной Госавтоинспекции задержаны и привлечены к ответственности представители блогосферы, допустившие неоднократные нарушения ПДД", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками столичной Госавтоинспекции задержаны и привлечены к ответственности представители блогосферы, допустившие неоднократные нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации.Так, 6 июля на 8-м километре Кутузовского проспекта сотрудниками ДПС был остановлен молодой человек, управляющий автомобилем премиум-класса. Установлено, что за 2021 год данный водитель привлекался к административной ответственности 582 раза. Кроме того, он неоднократно публиковал в сети Интернет видеоролики с демонстративными нарушениями ПДД.В отношении гражданина составлено 253 административных протокола за совершение правонарушений, предусмотренных статьями 12.5, 19.3 и 20.25 КоАП РФ.При досмотре автомобиля были обнаружены государственные регистрационные знаки, зарегистрированные на машину, принадлежащую другому человеку, и находящиеся в архивном учете. Правонарушителю за неповиновение законному требованию сотрудника полиции судом назначено наказание в виде административного ареста сроком на 7 суток.В этот же день сотрудниками Госавтоинспекции Северо-Восточного округа столицы на Ярославском шоссе была остановлена иномарка под управлением жителям Москвы. В текущем году он привлекался к административной ответственности 151 раз. В отношении мужчины составлено три административных протокола по статьям 12.1, 12.5 и 12.7 КоАП РФ.Автомобиль был помещен на специализированную стоянку, а водитель отстранен от управления транспортным средством. Водительское удостоверение изъято. По решению суда мужчине назначено наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток.Также инспекторами ДПС Центрального административного округа города Москвы был задержан еще один водитель, ранее допустивший ряд нарушений ПДД и опубликовавший видео об этом в сети Интернет. При проверке базы данных было установлено, что в текущем году он привлекался к административной ответственности 71 раз. В отношении гражданина были составлены административные протоколы за совершение правонарушений, предусмотренных статьями 12.5, 12.6 и 12.23 КоАП РФ.Кроме того, в отношении него составлен административный протокол по части 2 статьи 12.2 КоАП РФ. Материал будет направлен в суд для принятия решения в соответствии с законодательством.Госавтоинспекция продолжит мероприятия по выявлению в сети Интернет видеороликов, демонстрирующих нарушения Правил дорожного движения, а также оперативному реагированию на данные материалы и принятию мер административного воздействия на причастных к ним лиц», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк