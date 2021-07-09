Готовы ли многоквартирные дома к отопительному сезону? Тепловая инспекция Владимирского филиала “ЭнергосбыТ Плюс” проверяет, какие работы уже сделали управкомпании для

Готовы ли многоквартирные дома к отопительному сезону? Тепловая инспекция Владимирского филиала “ЭнергосбыТ Плюс” проверяет, какие работы уже сделали управкомпании для осенне-зимнего периода. На данный момент акты технической готовности выдали тысяче домов, 235 проверку не прошли – в отопительных узлах нашли нарушения. Управляющим компаниям выдали предписания об устранении. Всего до конца летней ремонтной кампании энергетики проверят