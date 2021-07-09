В результате досмотра транспортного средства под водительским сиденьем обнаружено и изъято 234 полиэтиленовых свертка с порошкообразным веществом внутри...

Сотрудниками 2-го Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве задержан пассажир иномарки по подозрению в попытке сбыта наркотического средства – N-метилэфедрона.Во время несения службы сотрудниками ГИБДД в районе Проектируемого проезда 661 остановлен автомобиль «Ауди».При проверке документов у водителя иномарки автоинспекторы обратили внимание на одного из пассажиров, который заметно нервничал и вел себя не соответствующе складывающейся обстановке. У полицейских появились подозрения, что при нем могут находиться запрещенные вещества или предметы.На место была вызвана следственно-оперативная группа. В результате досмотра транспортного средства под водительским сиденьем обнаружено и изъято 234 полиэтиленовых свертка с порошкообразным веществом внутри.Согласно проведенному исследованию установлено, что часть изъятого массой 8,84 граммов содержит в своем составе наркотическое средство – N-метилэфедрон. Остальное вещество направлено на экспертизу.Установлено, что наркотик принадлежал 23-летнему пассажиру иномарки.Следственным отделом ОМВД России по району Южное Бутово г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ, частью 4 статьи 228.1 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81