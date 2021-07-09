ОМВД России по району Измайлово г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшего без вести Рыженкова Алексея Петровича, 1954 года рождения...

ОМВД России по району Измайлово г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшего без вести Рыженкова Алексея Петровича, 1954 года рождения, местонахождение которого неизвестно с января 2003 года.Приметы: на вид 65-70 лет, рост 175 см, нормального телосложения, волосы прямые темные с сединой, усы и борода темная с сединой, глаза светлые.Особые приметы: шрам на правой брови, шрам от аппендицита, на ногах гангрены.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8 (495) 961-­19-­25 или в службу «102» (с мобильного – «112»).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73