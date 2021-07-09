Он считает, что причины увольнения - надуманные.

Бывший заместитель губернатора Роман Годунин не согласен с . Своё видение вопроса он изложил в комментарии нашим коллегам из«Я не согласен с увольнением. Причиной стал тот факт, что я стал не угоден этой команде. Возможно, не выполнял поручения, которые на мой взгляд не совсем вписывались в правовое поле. Я считаю, что это надуманная история. При приёме на работу меня должны были проверить уполномоченные органы. Вчера заявили, что я предоставил «подложные документы», но я никаких подложных сведений не предоставлял. Были объективные неточности. Я до сих пор не ознакомлен с заключением служебной проверки. История с моим увольнением началась в марте 2021 года, когда мне предлагали уйти под разными предлогами. Не было прямого разговора с губернатором, что «ты не в команде». Все претензии были какие-то придуманные. Все нацпроекты в целом выполнены если не на пятёрку, то на четвёрку точно. По рабочим моментам претензий нет», - говорит Годунин.Что касается банковских счетов, то бывший госслужащий уверяет, что они нулевые, по ним не было движения средств и он их неоднократно закрывал и не пользовался ими.«Мы живём в мире цифровизации, у каждого полно счетов, и многие не помнят, когда их открывали. Это нарушение 2019 года, я не понимаю, почему в 2021 году его начали поднимать. Опять же, я написал губернатору служебную записку, попросил разобраться. Отвечать должен не я, а те, кто меня проверял или брал на работу. Может быть, вот так? Я буду обжаловать решение. Я уже отдал документы юристам. Готовится исковой заявление. На следующей неделе пойду в суд», - резюмировал Роман Годунин.Напомним, что 8 июля стало известно о том, что Роман Сергеевич . Днём 9 июля в департаменте безопасности администрации Владимирской области добавили, чтоКроме того, он является фигурантом уголовного дела и подозревается в картельном сговоре при строительстве Рпенского проезда.