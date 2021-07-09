Ранее он попадался на незаконном обороте наркотиков.

На вокзале в Александрове 43-летний мужчина ограбил пассажира. Он украл его имущество и похитил деньги с банковской карты.Злоумышленник напал на свою жертву. После удара кулаком по голове мужчина упал на землю. Нападавший забрал документы, деньги, банковскую карту, мобильный телефон и золотую цепочку.Преступник несколько раз оплатил свои покупки с помощью карты потерпевшего. Мобильный телефон - продал, а документы выбросил в мусорку.Как сообщили в Северном ЛУ МВД РФ на транспорте, агрессора задержали и поместили под стражу. Ранее он попадался на незаконном обороте наркотиков.Обвиняемый уже сознался в совершении преступления.На грабителя завели два уголовных дела, по которым ему грозит до семи и до шести лет соответственно.Похищенное имущество вернули законному владельцу.