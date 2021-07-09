Гости пожелали семейного счастья, благополучия, а также вручили символический подарок.

В День семьи, любви и верности руководство и сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» поздравили с рождением дочери старшего дознавателя старшего лейтенанта полиции Аллу Лукиенко.Поздравляя коллегу, гости пожелали семье Лукиенко счастья и семейного благополучия, а также вручили символический подарок.По словам Аллы Лукиенко, семья – это главная ценность в её жизни. Сейчас, находясь в декретном отпуске, все свое время она уделяет мужу, сыну и новорожденной дочурке. Алла считает, что любовь и уважение - это прочный фундамент, на котором держится семья.