Вечером 8 июля в деревне Новишки Гороховецкого района вспыхнул частный дом. Сообщение о возгорании сотрудники МЧС получили около 9 вечера. К приезду пожарных дом горел, как факел. Огнеборцы

Вечером 8 июля в деревне Новишки Гороховецкого района вспыхнул частный дом. Сообщение о возгорании сотрудники МЧС получили около 9 вечера. К приезду пожарных дом горел, как факел. Огнеборцы ликвидировали возгорание на 48 квадратных метрах. Обошлось без пострадавших. Дом выгорел дотла. Боролись с огнем 11 спасателей и 3 спецмашины. О причинах пожара не сообщается.