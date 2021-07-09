Злоумышленник похитил телефон потерпевшей, когда последняя хотела вызвать сотрудников полиции.

В декабре прошлого года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» обратилась местная жительница, сообщившая о хищении у нее мобильного телефона.Полицейские, установили, что накануне потерпевшая находилась дома со своим родственником. В ходе совместного распития спиртного между девушкой и обвиняемым произошел словесный конфликт и потерпевшая хотела вызвать полицию. Чтобы не допустить этого, мужчина отобрал телефон и сразу же покинул квартиру.Злоумышленник был задержан полицейскими в результате оперативно-розыскных мероприятий и дал признательные показания, пояснив, что похищенные имущество реализовал, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению.По данному факту следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении 30-летнего фигуранта было возбуждено уголовное дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).Похищенный гаджет изъят и возвращен владелице.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.Санкцией инкриминируемой обвиняемому статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.