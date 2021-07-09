Они получили награды «За любовь и верность».

В День семьи, любви и верности в регионе чествовали образцовые семьи Владимирской области. Торжественное мероприятие прошло в Доме культуры имени 1000-летия Мурома.Замгубернатора Григорий Вишневский вручил им медали «За любовь и верность». В этом году награды удостоены 24 пары, прожившие в браке более 25 лет: Сергей и Светлана Александровы, Вячеслав и Юлия Анташёвы, Александр и Лариса Белянцевы, Максим и Лариса Герасимовы, Игорь и Ирина Демины, Владимир и Ольга Дмитриевы, Сергей и Елена Долибожко, Егеревы, Владимир и Вера Калинины, Владимир и Надежда Козловы, Виктор и Татьяна Костровы, Григорий и Елена Курылёвы, Олег и Марина Лозовые, Александр и Наталья Никитины, Сергей и Анна Нюхаловы, Андрей и Елена Петрухины, Юрий и Татьяна Пронюшкины, Владимир и Ольга Ромащенко, Константин и Марина Самбурских, Николай и Людмила Титовы, Андрей и Тамара Хоревы, Сергей и Наталья Хорунжие, Борис и Вера Шароновы, Анатолий и Ольга Шигалёвы.Добавим, что вице-губернатор посетил Свято-Троицкий женский монастырь, где возложил цветы к мощам святых благоверных Петра и Февронии Муромских.Ранее мы сообщали, что из-за третьей волны коронавируса Однако