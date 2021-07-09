В Муроме загорелась квартира в многоэтажке, жителей пришлось эвакуировать. Около 10 утра в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в девятиэтажном доме по улице Красногвардейской.

В Муроме загорелась квартира в многоэтажке, жителей пришлось эвакуировать. Около 10 утра в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в девятиэтажном доме по улице Красногвардейской. Огнеборцы большим составом выехали на место происшествия. Оказалось, что горит балкон на третьем этаже. Пожарные при помощи автолестницы поднялись на балкон и не дали пламени перекинуться в квартиру. Возгорание было