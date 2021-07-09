Модульное здание фельдшерско-акушерского пункта возведено по региональной программе «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение».

Модульное здание фельдшерско-акушерского пункта возведено по региональной программе «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение».Лицензия на осуществление медицинской деятельности уже выдана, и теперь местные жители начнут получать медицинскую помощь в более комфортных и современных условиях.Новый ФАП имеет всё необходимое для оказания первичной медико-санитарной и неотложной помощи. Он оснащён современным медицинским оборудованием и мебелью. Здесь можно не только получить медицинскую помощь, но и пройти электрокардиографическое исследование, измерить артериальное давление, уровень глюкозы в крови, получить другие диагностические процедуры.Как сообщила главный врач Муромской городской больницы №3 Марина Котрова, старый ФАП располагался в ветхом помещении, которое давно не отвечало современным требованиям. «ФАП села Ковардицы обслуживает полторы тысячи взрослого населения и более 300 детей. Это без учета летнего периода, когда отмечается наплыв дачников. Благодаря реализации нацпроекта «Здравоохранение» люди ощутили изменения к лучшему», – отметила Марина Котрова.Пациенты не остаются без помощи и узких специалистов. Дважды в год на базе районных ФАПов ведут приём доктора муромских поликлиник. Последний раз в Ковардицах такой выезд проходил в апреле. Очередной визит врачебной бригады намечен на октябрь. В её составе медицинской – врач-офтальмолог, кардиолог и эндокринолог. Теперь приём докторов будет проходить в более комфортных условиях.