Ещё один ФАП в ближайшее время откроется в селе Лазарево, которое входит в состав Ковардицкого сельского поселения. Учреждение уже построено, получена лицензия.

С 10 июля в селе Ковардицы Муромскоро района заработает новый фельдшерско-акушерский пункт.Как рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области, ФАП оснащён всем необходимым для оказания первичной медико-санитарной и неотложной помощи.«Здесь можно пройти электрокардиографическое исследование, измерить артериальное давление, уровень глюкозы в крови, получить другие диагностические процедуры», - пояснили в депздраве.Старое учреждение располагалось в ветхом здании и не отвечало современным стандартам медицины.«Медпункт обслуживает полторы тысячи взрослых и более 300 детей. Пациенты не остаются без помощи узких специалистов. Дважды в год на базе районных ФАПов ведут приём доктора муромских поликлиник. Последний раз в Ковардицах такой выезд проходил в апреле», – отметила главный врач Муромской городской больницы №3 Марина Котрова.Очередной визит специалистов намечен на октябрь. В район приедут врач-офтальмолог, кардиолог и эндокринолог.Добавим, что ещё один ФАП в ближайшее время откроется в селе Лазарево, которое входит в состав Ковардицкого сельского поселения. Учреждение уже построено, получена лицензия.